Вскрылась правда о летящем на Землю гигантском астероиде

Ранее сообщалось об открытии астероида CE2XZW2. Как сообщали ученые, небесное тело с высокой долей вероятности могло столкнуться с Землей в течении суток. Позднее центр переместил сведения о объекте CE2XZW2 в раздел небесных тел, астероидный характер которых не нашел подтверждения. Кроме того, на сайте центра отмечено, что в качестве нового астероида по ошибке была идентифицирована межзвездная комета 3I/ATLAS.