Вскрылась правда о летящем на Землю гигантском астероиде

Комета 3I/ATLAS вновь попала в объективы ученых, но под новым именем.
Небесный объект, ранее принятый за астероид, который якобы мог столкнуться с Землей в ближайшие сутки, оказался межзвездной кометой 3I/ATLAS, уже удаляющейся от Земли. Об этом сообщил Центр малых планет Международного астрономического союза.
Ранее сообщалось об открытии астероида CE2XZW2. Как сообщали ученые, небесное тело с высокой долей вероятности могло столкнуться с Землей в течении суток. Позднее центр переместил сведения о объекте CE2XZW2 в раздел небесных тел, астероидный характер которых не нашел подтверждения. Кроме того, на сайте центра отмечено, что в качестве нового астероида по ошибке была идентифицирована межзвездная комета 3I/ATLAS.
«Это, скажем так, издержки наблюдений», — заявил сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА) РАН Николай Железнов. Его слова передает РИА «Новости».
Ранее NASA опубликовало новое изображение межзвездного объекта 3I/ATLAS, которое поставило под сомнение существующие модели поведения комет. Ранее ученые уже фиксировали у 3I/ATLAS аномалии: рентгеновские наблюдения телескопа XMM-Newton показали «эхо-эффект» на уровне 0,55 кэВ, похожий на блеск никеля, что ставило под сомнение его кометную природу. В настоящий момент 3I/ATLAS удаляется от Земли и движется в сторону Юпитера.