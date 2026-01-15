Ричмонд
Собянин объявил о приеме заявок на конкурс в сфере культуры и искусства

Мэр Москвы Собянин сообщил, что конкурс на получение гранта в сфере культуры пройдёт по 34 номинациям.

Источник: Аргументы и факты

В Москве стартовал приём заявок на соискание премии в сфере культуры и искусства для одарённой молодёжи. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём канале в мессенджере Max.

«В этом году конкурс проводится по 34 номинациям — от музыкального и изобразительного искусства до театра и хореографии. Будет вручено 103 премии, включая Гран-при в размере 150 тысю рублей», — отметил Собянин.

С этого года участвовать в конкурсе смогут учащиеся всех столичных образовательных организаций в сфере культуры и искусства, как федеральных, так и частных.

Собянин напомнил, что с момента запуска в 2015 году конкурс стал одной из ключевых площадок творческого развития в столице и помог раскрыться множеству юных артистов.

Ранее мэр столицы сообщил, что в 2026 году Москва продолжит работу по модернизации театров.

