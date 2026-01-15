Ричмонд
На Солнце произошла вторая сильная вспышка с начала года

Ночью на Солнце зарегистрирована вторая в этом году вспышка категории M.

Источник: Аргументы и факты

На Солнце зафиксирована новая вспышка средней силы класса M, ставшая второй в 2026 году. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии (XRAS).

По данным XRAS, ночью в этой области произошла вспышка категории M (4-й уровень по 5-балльной шкале, где наивысший уровень — X). Пик излучения был зафиксирован в 23:33 по московскому времени. Мощность вспышки составила M1.62.

Событие зарегистрировано в активной области № 4341, которая недавно стала видимой с Земли.

«Первая вспышка категории M в этом году произошла в этой же области три дня назад. Очевидно, что эта активная область функционирует в режиме длительных периодов накопления энергии, которая затем высвобождается в виде мощных взрывов», — отметили в лаборатории.

Ранее сообщалось, что геомагнитная активность в текущем году увеличивается с превышением показателей предыдущего рекордного года.