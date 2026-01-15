Польша с 1 апреля перестанет признавать пятилетние загранпаспорта россиян

Сообщение, опубликованное в Telegram-канале департамента, подчеркивает, что после указанной даты въезд в Польшу и нахождение на ее территории с небиометрическими паспортами будут рассматриваться как нарушение закона. «Их обладателям необходимо заранее оформить новые биометрические (десятилетние) общегражданские заграничные паспорта», — говорится в сообщении.