Польша с 1 апреля перестанет признавать пятилетние загранпаспорта россиян

В связи с решением польского правительства о прекращении признания российских загранпаспортов старого образца, имеющих пятилетний срок действия, начиная с 1 апреля 2026 года, консульский департамент МИД РФ советует гражданам РФ заблаговременно оформить биометрические паспорта нового поколения, рассчитанные на десять лет.
Сообщение, опубликованное в Telegram-канале департамента, подчеркивает, что после указанной даты въезд в Польшу и нахождение на ее территории с небиометрическими паспортами будут рассматриваться как нарушение закона. «Их обладателям необходимо заранее оформить новые биометрические (десятилетние) общегражданские заграничные паспорта», — говорится в сообщении.
В департаменте отметили, что актуальные сведения о категориях российских граждан, для которых по-прежнему допустим въезд в Польшу, доступны на официальном сайте посольства РФ в Польше, в разделе, посвященном ограничениям на въезд.
Ранее аналогичные ограничительные меры в отношении российских граждан с пятилетними загранпаспортами были введены Данией, Латвией, Литвой, Францией, Чехией и Эстонией.