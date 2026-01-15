Ричмонд
В крещенские морозы в Петербурге заметили тропического красавца — зимородка

Птица занесена в Красную книгу Санкт‑Петербурга.

Источник: Каждой твари по паре / Павел Глазков

В одном из парков на юго‑западе города замечен обыкновенный (голубой) зимородок — птица с ярким тропическим оперением размером чуть больше воробья.

Хотя зимородки обычно улетают на зимовку в Северную Африку, в последние годы из‑за тёплых зим отдельные особи остаются в Петербурге круглогодично. В сильные морозы они держатся у незамерзающих водоёмов: зимородок — искусный рыболов и питается мелкой рыбой, которую подолгу подкарауливает над водой.

Любопытен и факт о названии: вопреки распространённому мнению, зимородки не выводят птенцов зимой. Потомство появляется весной и летом — причём не в гнёздах, а в норах, вырытых в крутых берегах рек.

Птица занесена в Красную книгу Санкт‑Петербурга, поэтому беспокоить её запрещено. Наблюдать за зимородком можно только издалека — как редким подарком природы посреди зимнего города.