В крещенские морозы в Петербурге заметили тропического красавца — зимородка

В одном из парков на юго‑западе города замечен обыкновенный (голубой) зимородок — птица с ярким тропическим оперением размером чуть больше воробья.
Хотя зимородки обычно улетают на зимовку в Северную Африку, в последние годы из‑за тёплых зим отдельные особи остаются в Петербурге круглогодично. В сильные морозы они держатся у незамерзающих водоёмов: зимородок — искусный рыболов и питается мелкой рыбой, которую подолгу подкарауливает над водой.
Любопытен и факт о названии: вопреки распространённому мнению, зимородки не выводят птенцов зимой. Потомство появляется весной и летом — причём не в гнёздах, а в норах, вырытых в крутых берегах рек.
Птица занесена в Красную книгу Санкт‑Петербурга, поэтому беспокоить её запрещено. Наблюдать за зимородком можно только издалека — как редким подарком природы посреди зимнего города.