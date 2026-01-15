В крещенские морозы в Петербурге заметили тропического красавца — зимородка

Хотя зимородки обычно улетают на зимовку в Северную Африку, в последние годы из‑за тёплых зим отдельные особи остаются в Петербурге круглогодично. В сильные морозы они держатся у незамерзающих водоёмов: зимородок — искусный рыболов и питается мелкой рыбой, которую подолгу подкарауливает над водой.