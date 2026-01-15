Специалисты ИЭСК работают в режиме повышенной готовности из-за предстоящих сильных морозов

IrkutskMedia, 15 января. В связи с будущей аномально морозной неделей специалисты Иркутской электросетевой компании переведены в режим повышенной готовности. Как ранее сообщали синоптики, уже в ближайшие дни область накроют традиционные крещенские морозы. Более 1200 сетевиков готовы противостоять вызовам.
Всего на дежурстве будут находиться порядка 210 бригад, более 500 единиц техники, 24 дизель-генератора. В случае осложнения обстановки специалисты ИЭСК моментально направятся в любую точку Иркутской области для ликвидации последствий возможных аварийных ситуаций.
Добавим, что в бригадных автомобилях находятся все необходимые инструменты и приспособления, а на складах сформирован запас материалов и оборудования, которые могут потребоваться для работ.