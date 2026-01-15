Как сменить работу в 2026-м и не прогадать: советы, которые сберегут нервы и доход

Специалисты Центра занятости Татарстана дали конкретные рекомендации тем, кто планирует сменить работу в новом году. Ключ к успеху заключается в том, чтобы быть адаптивным, постоянно учиться и пользоваться государственными программами поддержки.
В первую очередь эксперты советуют пройти бесплатное переобучение по нацпроекту «Кадры», обратив внимание на программы по цифровизации, автоматизации и отраслевым технологиям. Эти навыки будут наиболее востребованы.
В условиях нестабильности стабильность важнее высокой зарплаты. Надежная компания с соцпакетом и ДМС может быть выгоднее контракта с большим, но не гарантированным доходом.
Важно использовать все инструменты господдержки: обращаться в «Работу России» не только за пособием, но и за помощью в составлении «цифрового» резюме, подготовкой к собеседованию и доступом к проверенным вакансиям. Рынок труда в 2026 году станет пространством для прагматичных и готовых к обучению специалистов.
Напомним, у жителей Татарстана в январе будет больше выходных, чем рабочих дней. Последний раз такая ситуация наблюдалась в 2021 году.