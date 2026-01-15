Как сменить работу в 2026-м и не прогадать: советы, которые сберегут нервы и доход

Важно использовать все инструменты господдержки: обращаться в «Работу России» не только за пособием, но и за помощью в составлении «цифрового» резюме, подготовкой к собеседованию и доступом к проверенным вакансиям. Рынок труда в 2026 году станет пространством для прагматичных и готовых к обучению специалистов.