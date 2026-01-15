Власти Самарской области опровергли слухи о закрытии районных больниц

В правительстве Самарской области опровергли слухи о том, что районные больницы в регионе будут закрывать. Развитие муниципальных учреждений здравоохранения обсудили на заседании, которое провел председатель регионального правительства Виталий Шабалатов. В нем участвовал врио министра здравоохранения Андрей Орлов.
«Все районные больницы у нас работают в штатном режиме. Никакие медицинские учреждения не планировались и не планируются к закрытию на территории Самарской области», — заверил Виталий Шабалатов.
Андрей Орлов рассказал, что в межмуниципальных центрах районов будут развивать центры специализированной медицинской помощи со структурными подразделениями. По его словам, это позволит обеспечить доступность такой помощи для жителей отдаленных территорий.