Власти Самарской области опровергли слухи о закрытии районных больниц

В правительстве Самарской области опровергли слухи о том, что районные больницы в регионе будут закрывать. Развитие муниципальных учреждений здравоохранения обсудили на заседании, которое провел председатель регионального правительства Виталий Шабалатов. В нем участвовал врио министра здравоохранения Андрей Орлов.