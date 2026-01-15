Бойцы ВС РФ поделились подробностями захвата командного пункта ВСУ в Гуляйполе

После штурма военные приступили к зачистке улиц внутри Гуляйполя. Командир штурмового взвода с позывным «Мелкий» сообщил, что военные сначала заняли психиатрическую больницу, откуда постепенно позже продвигались ближе к центру. Украинские военные, по его словам, были готовы к возможному наступлению, поэтому проводилась разведка с помощью «мавиков», передают «Известия».