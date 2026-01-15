Ричмонд
Бойцы ВС РФ поделились подробностями захвата командного пункта ВСУ в Гуляйполе

Военнослужащие группировки войск «Восток» поделились подробностями захвата командного пункта украинской армии при освобождении Гуляйполя.

— Штурмовик — вообще работа сложная. Сложно заходить, сложно штурмовать. Проштурмовали, закрепились, взяли. Задачу боевую выполнили: не дать врагу пройти, — рассказал боец с позывным «Платон».

После штурма военные приступили к зачистке улиц внутри Гуляйполя. Командир штурмового взвода с позывным «Мелкий» сообщил, что военные сначала заняли психиатрическую больницу, откуда постепенно позже продвигались ближе к центру. Украинские военные, по его словам, были готовы к возможному наступлению, поэтому проводилась разведка с помощью «мавиков», передают «Известия».

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов рассказал о ходе спецоперации. По его словам, на данный момент российские войска наступают практически по всем направлениям. За последние две недели удалось освободить восемь населенных пунктов.

13 января в ответ на атаки на гражданские объекты на территории России Вооруженные силы РФ в ночное время также нанесли массированный удар.

