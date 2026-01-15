Ученый Бернс предупредил о сильных землетрясениях в Индии и ее антиподе

Американский геолог Стефан Бернс предупредил о сильных приближающихся землетрясениях в Индии из-за подземных толчков в антиподе региона — вблизи острова Пасхи, узнал aif.ru из канала ученого в социальной сети X*.
«В Индии возрастает риск сильных землетрясений. За последние два дня вблизи острова Пасхи, в месте тройного сочленения плит Наска, Антарктиды и Тихого океана, произошло три значительных землетрясения (магнитудой 5,6, 4,9, 5,1). Это может создать проблемы для Индии и Гималайского региона в целом, поскольку это антипод, где часто происходят сильные землетрясения», — написал ученый.
Согласно текущему прогнозу, в ближайшем будущем в этом регионе высока вероятность землетрясения магнитудой 6, добавил Бернс.
Согласно данным с сайта Earthquakelist, за последние сутки в Индии произошли подземные толчки магнитудой 4,3 близ Ревы и Гангтока.
Ранее геолог Бернс сообщил об аномальных подземных толчках в Таджикистане.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.