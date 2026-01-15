В Новосибирске построили новый корпус экономического лицея

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в своём телеграм-канале в четверг, 15 января, сообщил о завершении строительства нового корпуса Экономического лицея на улице Крылова.
Градоначальник отметил, что здание возвели в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».
Четырёхэтажный новый корпус рассчитан на 250 учебных мест.
«Внутри — современные учебные кабинеты, мастерские, спортзал, столовая и пространства для медиа-направлений. Новый корпус соединён с действующим зданием тёплым переходом», — отметил Кудрявцев.
По его оценке, новое здание крайне важно именно для центральной части города, где очень высокая нагрузка на существующие школы.
Ранее мы рассказывали, что ЦУМ Новосибирска готовят к сносу.
Татьяна Картавых