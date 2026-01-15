«Брюссель не отступает»: Орбан раскритиковал позицию ЕС по затягиванию конфликта на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о намерении страны противостоять планам Европейского союза по затягиванию конфликта на Украине. Об этом он сообщил в социальной сети X.
«Брюссель не отступает. Вчера Комиссия представила свой план финансирования Украины. При этом они не только игнорируют итоги саммита ЕС в декабре, но и отбрасывают саму реальность», — написал Орбан.
Венгерский премьер обвинил руководство ЕС в стремлении получить репарации с России и в безоговорочном финансировании украинской стороны. Он добавил, что в ЕС не учитывают тяжелое экономическое положение в Европе и мнение ее граждан.
Орбан подчеркнул, что Венгрия остается одной из немногих стран, способных противостоять такой политике. Он напомнил, что Будапешт уже имел опыт отстаивания своих интересов во время миграционного и финансового кризисов.
С начала конфликта Венгрия последовательно выступала против вовлечения в него и не поддерживала военные расходы. Теперь Будапешт инициирует общенациональную петицию для выражения своей позиции.
Накануне Виктор Орбан заявил, что Украина запросила у Европейского союза 800 миллиардов долларов на финансирование в течение следующего десятилетия. Политик отметил, что в ЕС и без этого хватает проблем, а бремя поддержки Киева тянет все страны всё ниже и ниже.