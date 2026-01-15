«Брюссель не отступает»: Орбан раскритиковал позицию ЕС по затягиванию конфликта на Украине

Накануне Виктор Орбан заявил, что Украина запросила у Европейского союза 800 миллиардов долларов на финансирование в течение следующего десятилетия. Политик отметил, что в ЕС и без этого хватает проблем, а бремя поддержки Киева тянет все страны всё ниже и ниже.