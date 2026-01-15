Первая за годы независимости: в Узбекистане стартовала перепись населения

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. В Узбекистане сегодня стартовала первая перепись населения за годы независимости, сообщает Нацкомстат республики.
Цели переписи, сроки, порядок ее проведения и другие аспекты разъяснили в ходе брифинга, организованного накануне статистическим ведомством.
Как отмечалось, перепись населения и сельского хозяйства является всеобъемлющим статистическим показателем, имеющим огромное значение для социально-экономического развития страны. Благодаря ее проведению формируют точные и достоверные данные о численности и составе населения, условиях жизни, трудовых ресурсах и реальном состоянии сельскохозяйственного сектора.
Полученная информация послужит основой для разработки госпрограмм, планов регионального развития и целенаправленных социальных решений.
Единая перепись населения и сельского хозяйства пройдет в республике с 15 января по 28 февраля 2026 года в два этапа.
Первый этап продлится до 31 января. На данный момент граждане могут участвовать в переписи в онлайн-формате через сайт census.stat.uz. С учетом удобства и оперативности данного способа гражданам рекомендуют воспользоваться именно онлайн-форматом.
В ходе второго этапа — с 4 по 28 февраля — уполномоченные сотрудники «махаллинской семерки» начнут проводить подомовой обход и заполнять анкеты на планшетах.
Для эффективной организации переписи, которая охвати все регионы страны, на республиканском, областном и районно-городском уровнях создали в общей сложности 223 штаба. Более 55 тыс. сотрудников системы «махаллинской семерки», привлеченных к процессу, прошли поэтапное обучение и повышение квалификации.
В рамках подготовительных работ в декабре 2025 года по республике определили GPS-координаты более 7 млн жилых объектов.
В ходе переписи будут собирать следующую информацию:
численность и состав населения (возраст, пол), семейное положение, уровень образования, занятость и трудовая деятельность, место проживания и жилищные условия, общие показатели социального положения;
площади земель, виды сельхозкультур и направления производства, численность и состав поголовья скота, деятельность фермерских и дехканских хозяйств, сельскохозяйственная техника и ресурсы.
В данные переписи не включат граждан, которые проживают за границей более одного года, а также детей, родившихся после начала кампании.
Вся предоставляемая информация является конфиденциальной и используется только в статистических целях.
Предварительные итоги переписи опубликуют 1 июля 2026 года, а окончательные данные — 1 июля 2027-го.