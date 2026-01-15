Акушерка во время кесарева сечения отрезала палец новорожденному: ошибку она объяснила поведением малыша

В Китае разгорается громкий медицинский скандал: акушерка во время кесарева сечения случайно отрезала палец новорожденному. Инцидент произошел 25 декабря в Народной больнице уезда Сюйи, но широкую огласку получил только сейчас, вызвав шквал возмущения в соцсетях и прессе.
По данным издания South China Morning Post, спустя два часа после операции врачи сообщили отцу ребенка, что его сыну частично отрезали средний палец на левой руке. Медсестра объяснила это тем, что рука младенца неожиданно дёрнулась в момент, когда она перерезала пуповину. Ребёнка срочно перевезли в крупную клинику в Уси, где провели успешную операцию по реимплантации.
Отец мальчика заявил, что его жена в отчаянии, а сам ребёнок страдает от боли. Акушерка отстранена от работы, больница неоднократно извинялась перед семьёй и взяла на себя ответственность за лечение. Первоначально семье предлагалась компенсация в размере 100 000 юаней (около 135 тысяч рублей), но 6 января стороны достигли соглашения, детали которого не разглашаются.
Ранее KP.RU рассказал о трагедии в роддоме Новокузнецка. За новогодние праздники там скончались сразу девять новорожденных. Главный врач был отстранен от должности на время проверки. СК РФ возбудил уголовное дело по факту случившегося.