Омские железнодорожники перешили особый режим работы из-за низких температур

В ведомстве отмечают, что в связи с погодной аномалией, омские путевые бригады проводят регулярные осмотры инфраструктуры станций и перегонов. Также по региону усилен контроль железнодорожного пути, а специальная техника сканирует состояние рельсов. Специалистами омского подразделения ЗСЖД проводится мониторинг работы светофоров, стрелочных переводов и других устройств. Для сохранения комфортной температуры в поездах, на всех станциях, находящихся на территории Омской области, производится дополнительная заправка вагонов топливом.