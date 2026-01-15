Омские железнодорожники перешили особый режим работы из-за низких температур

В омском подразделении ЗСЖД введен особый режим работы в условиях низких температур. Информацию о предпринятых дополнительных действиях в условиях установившихся в регионе аномальных морозов, рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.
«По данным синоптиков, в регионе ожидается дальнейшее усиление морозов. При таких низких температурах системы и механизмы железнодорожного транспорта подвергаются максимальной нагрузке. Чтобы обеспечить бесперебойную работу магистрали, железнодорожники принимают дополнительные меры», — говорится в сообщении пресс-службы ЗСЖД.
В ведомстве отмечают, что в связи с погодной аномалией, омские путевые бригады проводят регулярные осмотры инфраструктуры станций и перегонов. Также по региону усилен контроль железнодорожного пути, а специальная техника сканирует состояние рельсов. Специалистами омского подразделения ЗСЖД проводится мониторинг работы светофоров, стрелочных переводов и других устройств. Для сохранения комфортной температуры в поездах, на всех станциях, находящихся на территории Омской области, производится дополнительная заправка вагонов топливом.