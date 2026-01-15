США запросили экстренное заседание Совбеза ООН по Ирану на 15 января

США запросили экстренное заседание Совета безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) из-за обострения ситуации в Иране. Оно должно пройти в четверг, 15 января, в 23:00 по московскому времени. Об этом сообщило РИА Новости.
— Заседание запросили США, — говорится в материале.
Накануне появилась информация, что США могут атаковать Иран в ближайшие 24 часа. Американский президент Дональд Трамп уже принял решение об ударе по иранской территории, но масштабы и сроки вторжения пока не ясны. Тем временем Великобритания вслед за США приступила к эвакуации военных с авиабазы Аль-Удейд в Катаре из-за обострения на Ближнем Востоке.
Дональд Трамп обратился к гражданам Ирана на фоне массовых протестов в исламской республике. Он призвал их захватывать государственные учреждения, «продолжая борьбу». Иранские протестующие во время беспорядков заживо сожгли прокурора провинции Северный Хорасан и еще нескольких сотрудников силовых служб.
Сообщалось, что в моргах только шести больниц Тегерана находятся тела 217 человек, которые погибли при подавлении протестов. Иранский суд приговорил к смертной казни 26-летнего Эрфана Солтани, задержанного во время восстания в городе Фардис, недалеко от Караджa.