США запросили экстренное заседание Совбеза ООН по Ирану на 15 января

Накануне появилась информация, что США могут атаковать Иран в ближайшие 24 часа. Американский президент Дональд Трамп уже принял решение об ударе по иранской территории, но масштабы и сроки вторжения пока не ясны. Тем временем Великобритания вслед за США приступила к эвакуации военных с авиабазы Аль-Удейд в Катаре из-за обострения на Ближнем Востоке.