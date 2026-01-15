Ричмонд
+9°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США запросили экстренное заседание Совбеза ООН по Ирану на 15 января

США запросили экстренное заседание Совета безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) из-за обострения ситуации в Иране. Оно должно пройти в четверг, 15 января, в 23:00 по московскому времени. Об этом сообщило РИА Новости.

США запросили экстренное заседание Совета безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) из-за обострения ситуации в Иране. Оно должно пройти в четверг, 15 января, в 23:00 по московскому времени. Об этом сообщило РИА Новости.

— Заседание запросили США, — говорится в материале.

Накануне появилась информация, что США могут атаковать Иран в ближайшие 24 часа. Американский президент Дональд Трамп уже принял решение об ударе по иранской территории, но масштабы и сроки вторжения пока не ясны. Тем временем Великобритания вслед за США приступила к эвакуации военных с авиабазы Аль-Удейд в Катаре из-за обострения на Ближнем Востоке.

Дональд Трамп обратился к гражданам Ирана на фоне массовых протестов в исламской республике. Он призвал их захватывать государственные учреждения, «продолжая борьбу». Иранские протестующие во время беспорядков заживо сожгли прокурора провинции Северный Хорасан и еще нескольких сотрудников силовых служб.

Сообщалось, что в моргах только шести больниц Тегерана находятся тела 217 человек, которые погибли при подавлении протестов. Иранский суд приговорил к смертной казни 26-летнего Эрфана Солтани, задержанного во время восстания в городе Фардис, недалеко от Караджa.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше