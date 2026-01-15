Ричмонд
103-летняя женщина пришла в себя на собственных похоронах

103-летняя жительница Индии «воскресла» на собственных похоронах, которые совпали с её днём рождения.

103-летняя жительница Индии «воскресла» на собственных похоронах, которые совпали с её днём рождения. Об этом пишет индийское издание «Хиндустан».

Траурная церемония проходила в штате Махараштра. Родственники собрались у дома, ожидая машину для перевозки тела, когда женщина внезапно начала двигаться и села.

«Самый удивительный факт — то, что это произошло в её день рождения», — отмечает газета.

Весть о «воскрешении» вызвала у родных огромную радость, и они сочли это чудом. Вместо траурной трапезы они устроили праздник в честь 103-летия бабушки.

