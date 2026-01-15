В Мясниковском районе Ростовской области введен режим ЧС после атаки дронов

В Мясниковском районе Ростовской области введен режим чрезвычайной ситуации после атаки БПЛА. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава районной администрации Андрей Торпуджиян.
Режим ЧС введен на территории юго-восточной промзоны села Чалтырь, а также на месте происшествий в хуторе Ленинаван и в садоводческом некоммерческом товариществе «Факел СКВО».
По его словам, сотрудники правоохранительных органов незамедлительно приступили к работе на местах. Зоны падения обломков были оцеплены для обеспечения безопасности, а всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше