Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Мясниковском районе Ростовской области введен режим ЧС после атаки дронов

Режим ЧС введен в Мясниковском районе из-за атаки беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

В Мясниковском районе Ростовской области введен режим чрезвычайной ситуации после атаки БПЛА. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава районной администрации Андрей Торпуджиян.

Режим ЧС введен на территории юго-восточной промзоны села Чалтырь, а также на месте происшествий в хуторе Ленинаван и в садоводческом некоммерческом товариществе «Факел СКВО».

По его словам, сотрудники правоохранительных органов незамедлительно приступили к работе на местах. Зоны падения обломков были оцеплены для обеспечения безопасности, а всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше