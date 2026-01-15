Упростит все: новый земельный закон принят в Госдуме

Перераспределение будет осуществлено на основе кадастровой стоимости, которая будет указана в ЕГРН. Если частный участок увеличивается за счет государственной или муниципальной земли и рассчитывается пропорционально площади присоединяемой части — то только в этом случае процедура будет платной.