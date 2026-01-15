Ричмонд
Упростит все: новый земельный закон принят в Госдуме

Новый закон упрощает и упорядочивает процедуру перераспределения земельных участков, находящихся в государственной, муниципальной и частной собственности, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Депутаты приняли закон, который призван упростить перераспределение участков. Это положительно скажется на развитии инфраструктуры и решении земельных вопросов. Также нововведения ускорят строительство жилья.

Новый принцип работы позволит править сложные и неудобные границы участков, объединять смежные земли без судебных споров. Росреестр получает заявление напрямую, и необходимость межевания отпадает.

Перераспределение будет осуществлено на основе кадастровой стоимости, которая будет указана в ЕГРН. Если частный участок увеличивается за счет государственной или муниципальной земли и рассчитывается пропорционально площади присоединяемой части — то только в этом случае процедура будет платной.

Частично опция будет доступна через сервисы. На данном этапе основную нагрузку возьмут на себя региональные уполномоченные органы. Также процедура подразумевает уплату госпошлины и услуг кадастрового инженера.

Если же земля будет задействована для нужд государства, то ее реализуют по рыночной стоимости. Кроме того, новый порядок позволяет устранять неудобные и «дефектные» границы участков, которые ранее мешали проектированию и размещению объектов. Об этом сообщают «Известия».