Семейную ипотеку вернут к первоначальной цели: как изменится льготное кредитование

С 1 февраля 2026 года государство меняет правила программы «Семейная ипотека», запрещая оформлять два льготных кредита на одну семью. По мнению экспертов, это возвращает программу к её первоначальной цели — помощи в покупке основного жилья, а не инвестициям. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на финансового эксперта Татьяну Волкову.
До конца января 2026 года супруги могли оформить по одной льготной ипотеке каждый. Отсутствие прямого запрета позволяло семьям дважды использовать сниженную ставку в 4−6%.
Как объяснила Татьяна Волкова, этой возможностью активно пользовались для разных целей. Граждане покупали жилье родственникам, рассматривали его как инвестицию или поэтапно улучшали свои условия.
Нововведение устанавливает чёткий принцип: одна семья — одна льготная ипотека. Волкова заявила, что даже уже оформленный кредит станет основанием для отказа в новом льготном займе.
Супругов теперь будут рассматривать как единого заёмщика, независимо от того, на кого оформлены документы. Эксперт отметила, что это шаг по возвращению программе её изначального смысла как инструмента решения жилищного вопроса.
Ранее KP.RU писал, что в России власти хотят изменить программу семейной ипотеки. Вместо единой ставки 6% для всех семей, будет могут ввести градацию: для семей с одним ребенком ставка составит 10%, с двумя — 6%, с тремя и более детьми — 4%.