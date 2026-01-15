Семейную ипотеку вернут к первоначальной цели: как изменится льготное кредитование

С 1 февраля 2026 года государство меняет правила программы «Семейная ипотека», запрещая оформлять два льготных кредита на одну семью. По мнению экспертов, это возвращает программу к её первоначальной цели — помощи в покупке основного жилья, а не инвестициям. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на финансового эксперта Татьяну Волкову.