Белоруска Соболенко сыграет на старте Australian Open с уроженкой Мадагаскара

Кстати, в основной сетке сыграет и 102-я ракетка мира 31-летняя белоруска Александра Саснович, которая прошла три раунда квалификации, победив в решающем матче украинку Дарью Снигур. А вот 148-я ракетка мира 36-летняя Виктория Азаренко в этом турнире участия не примет. Она не была заявлена в квалификации и не получала wild card.