Белоруска Соболенко сыграет на старте Australian Open с уроженкой Мадагаскара

В Мельбурне состоялась жеребьевка первого турнира «Большого шлема» в сезоне — Australian Open-2026, в основной сетке которого сыграют две белоруски. Турнир пройдет с 18 января по 1 февраля.
Первая ракетка мира Арина Соболенко в первом круге встретится с Тьянцоа Ракотоманга Ражаон — уроженкой острова Мадагаскар, которая представляет Францию. Талантливая 20-летняя 118-я ракетка мира получила от организаторов специальное приглашение (wild card) и сразу, минуя квалификацию, попала в основную сетку. Главное достижение в карьере Тьянцоа — победа на турнире WTA-250 в Сан-Паулу, состоявшимся в сентябре 2025 года.
В случае победы, Соболенко выйдет во втором круге на победительницу матча между россиянкой Анастасией Павлюченковой (44-я в рейтинге) и теннисисткой из квалификации.
Кстати, в основной сетке сыграет и 102-я ракетка мира 31-летняя белоруска Александра Саснович, которая прошла три раунда квалификации, победив в решающем матче украинку Дарью Снигур. А вот 148-я ракетка мира 36-летняя Виктория Азаренко в этом турнире участия не примет. Она не была заявлена в квалификации и не получала wild card.
Только за участие в первом круге Australian Open-2026 каждый его участник получит 100 тысяч долларов.
