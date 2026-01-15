Названа комфортная температура сна для пожилых людей

Поддержание температуры в спальне около 24 градусов во время сна снижает нагрузку на организм людей старшего возраста. К такому выводу пришли австралийские исследователи по итогам летнего наблюдения.
Исследование провели ученые Университета Гриффита, его результаты опубликованы в журнале BMC Medicine. В работе участвовали жители Австралии старше 65 лет. На протяжении всего летнего периода специалисты круглосуточно фиксировали температуру воздуха в спальнях участников, а также отслеживали физиологические показатели с помощью носимых трекеров.
Анализ данных показал, что при ночной температуре около 24 вероятность выраженной стрессовой реакции организма во сне заметно снижалась. При отклонении от этого уровня, особенно в сторону перегрева, показатели стресса возрастали.
Исследователи объясняют это физиологическими механизмами. При повышенной температуре окружающей среды сердцу приходится работать интенсивнее, чтобы усилить кровоток к коже и обеспечить охлаждение тела. Такая нагрузка в ночные часы мешает полноценному восстановлению и приводит к росту стрессовой реакции.
Авторы работы отмечают, что впервые получили наглядные данные о прямой связи между температурой в спальне, частотой сердечных сокращений и уровнем физиологического стресса у пожилых людей в реальных условиях, а не в лаборатории.
Актуальность этих выводов усиливается на фоне изменения климата и увеличения числа жарких ночей, которые, по оценкам специалистов, могут повышать риск сердечно-сосудистых осложнений у людей старшего возраста.
При этом ученые указывают, что, в отличие от дневных нормативов микроклимата, четких рекомендаций по температуре воздуха во время ночного сна до сих пор не существует, несмотря на ключевую роль этого периода в восстановлении организма.
