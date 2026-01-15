Эксперт Волкова напомнила об изменениях в семейной ипотеке

1 февраля в России начнут действовать поправки к законодательству, которые запрещают оформлять два кредита по программе «Семейная ипотека» на одну семью. Об этом в четверг, 15 января, напомнила эксперт Татьяна Волкова.
По ее словам, у супругов есть возможность оформить две льготные семейные ипотеки до конца января. Эксперт отметила, что россияне часто пользовались этим условием в качестве способа улучшить жилищные условия.
Теперь государство возвращает семейную ипотеку к ее изначальному смыслу — как к инструменту для решения основного жилищного вопроса, передает «Газета.ru».
Эксперты рынка недвижимости ранее сообщили, что 1 февраля 2026 года материнский капитал вырастет на 6,8 процента и составит 737,2 тысячи рублей.
Глава отдела ипотеки Level Group Юлиан Овечкин в свою очередь напомнил, что покупка жилья с использованием маткапитала связана с особыми юридическими условиями.
Появление малыша — решение, требующее финансовой подготовки. Государство оказывает поддержку в этом вопросе. Какие меры поддержки матерей существуют сейчас — в материале «Вечерней Москвы».