Эксперт Волкова напомнила об изменениях в семейной ипотеке

1 февраля в России начнут действовать поправки к законодательству, которые запрещают оформлять два кредита по программе «Семейная ипотека» на одну семью. Об этом в четверг, 15 января, напомнила эксперт Татьяна Волкова.

По ее словам, у супругов есть возможность оформить две льготные семейные ипотеки до конца января. Эксперт отметила, что россияне часто пользовались этим условием в качестве способа улучшить жилищные условия.

Теперь государство возвращает семейную ипотеку к ее изначальному смыслу — как к инструменту для решения основного жилищного вопроса, передает «Газета.ru».

Эксперты рынка недвижимости ранее сообщили, что 1 февраля 2026 года материнский капитал вырастет на 6,8 процента и составит 737,2 тысячи рублей.

Глава отдела ипотеки Level Group Юлиан Овечкин в свою очередь напомнил, что покупка жилья с использованием маткапитала связана с особыми юридическими условиями.

Появление малыша — решение, требующее финансовой подготовки. Государство оказывает поддержку в этом вопросе. Какие меры поддержки матерей существуют сейчас — в материале «Вечерней Москвы».