Жительница Новосибирска требует компенсацию за перелом на скользком тротуаре

Инцидент произошел год назад, 18 января 2025 года, когда женщина шла в аптеку. По ее словам, под слоем инея на тротуаре был сплошной лед. Наталья поскользнулась и упала, самостоятельно встать не смогла. Прохожие помогли ей и вызвали скорую помощь. Медики доставили женщину в больницу, где сначала диагностировали разрыв связок и наложили гипс.