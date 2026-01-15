Жительница Новосибирска требует компенсацию за перелом на скользком тротуаре

52-летняя жительница Новосибирска Наталья получила тяжелую травму ноги после падения на нечищеном тротуаре в Академгородке и теперь требует компенсацию от дорожных служб, сообщает КП-Новосибирск.
Инцидент произошел год назад, 18 января 2025 года, когда женщина шла в аптеку. По ее словам, под слоем инея на тротуаре был сплошной лед. Наталья поскользнулась и упала, самостоятельно встать не смогла. Прохожие помогли ей и вызвали скорую помощь. Медики доставили женщину в больницу, где сначала диагностировали разрыв связок и наложили гипс.
Позже МРТ показало, что травма серьезнее: у Натальи выявили переломы большеберцовой и малоберцовой костей без смещения. Лечение заняло несколько месяцев: женщина передвигалась на костылях, затем носила ортезы. Реабилитация затянулась почти на год, боли и хромота сохраняются до сих пор.
После лечения Наталья обратилась в районную администрацию с требованием компенсировать расходы на лекарства, обследования и средства реабилитации, а также выплатить моральный вред. Однако в ДЭУ заявили, что не считают себя виновными и указали на неосторожность самой пострадавшей.
Не согласившись с таким ответом, женщина решила идти в суд. Сейчас она готовит иск к дорожной организации и администрации с требованием компенсации вреда здоровью и морального ущерба.
Юрист Инесса Рябинина пояснила, что в подобных случаях важно установить, какая организация отвечала за уборку территории, и доказать нарушение правил содержания тротуара. По ее словам, срок исковой давности по таким делам составляет три года, а также возможно взыскание утраченного заработка.