Роскачество выявило продажу БАДов с наркотическими веществами

В России выявлены серьезные нарушения на рынке биологически активных добавок, в том числе случаи продажи продукции с наркотическими веществами. Об этом рассказала заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева в интервью КП-Новосибирск.
По ее словам, рынок потребления в стране меняется: растет спрос на полезные продукты, фермерскую еду, готовые блюда и доставку через маркетплейсы.
— Мы делаем упор на этом сегменте, а также на той продукции, которая реализуется посредством доставки, потому что в нашей потребительской корзине все большую долю занимает маркетплейс, — рассказала Елена Саратцева.
При этом Роскачество фиксирует и положительные изменения. Например, в 2025 году снизилось количество поддельного меда.
Одной из самых проблемных сфер остаются БАДы.
— Если по нарушениям первого типа мы выявили 60 тысяч карточек, то в отдельных случаях — их несколько десятков — в карточках продуктов указано содержание наркотических веществ. Это уже состав уголовного преступления, — заявила заместитель руководителя Роскачества.
Также, по ее словам, в половине проверенных добавок содержание действующих веществ не соответствовало заявленному. Производители нередко называют БАДами обычные пищевые продукты ради продвижения.
— Это маркетинговый ход. Вы делаете красивую упаковку, и это прекрасно работает, — пояснила Саратцева.
Материалы по выявленным нарушениям передаются в надзорные и правоохранительные органы.