МВД сообщило о торгующих цифровыми активами мошеннических Telegram-ботах

МВД показало пример поддельной лицензии Telegram-бота мошенников.

Источник: Аргументы и факты

Имитирующие торговлю цифровыми активами мошеннические Telegram-боты для убедительности часто «подтверждают» свою легальность лицензиями. Об этом россиян предупредили в официальном Telegram-канале УБК МВД России и показали пример поддельной лицензии бота мошенников.

В таком документе, как правило, не указана организация, выдавшая лицензию. Это один из главных признаков подделки, который должен насторожить.

В поддельной лицензии, которую в качестве примера привело МВД, указано, что документ выдала Федеральная служба по финансовым рынкам. Данная организация была ликвидирована ещё в 2013 году.

«Упомянутого в “лицензии” вида деятельности (“криптовалютные операции”) нет в перечне лицензируемых», — добавили в МВД РФ.

Ранее стало известно, что мошенники начали обманывать россиян, выдавая себя за службу поддержки Outlook.

Также граждан предупредили о мошенничестве с «новогодними подарками».