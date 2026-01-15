МВД сообщило о торгующих цифровыми активами мошеннических Telegram-ботах

Имитирующие торговлю цифровыми активами мошеннические Telegram-боты для убедительности часто «подтверждают» свою легальность лицензиями. Об этом россиян предупредили в официальном Telegram-канале УБК МВД России и показали пример поддельной лицензии бота мошенников.
В таком документе, как правило, не указана организация, выдавшая лицензию. Это один из главных признаков подделки, который должен насторожить.
В поддельной лицензии, которую в качестве примера привело МВД, указано, что документ выдала Федеральная служба по финансовым рынкам. Данная организация была ликвидирована ещё в 2013 году.
«Упомянутого в “лицензии” вида деятельности (“криптовалютные операции”) нет в перечне лицензируемых», — добавили в МВД РФ.
Ранее стало известно, что мошенники начали обманывать россиян, выдавая себя за службу поддержки Outlook.
Также граждан предупредили о мошенничестве с «новогодними подарками».