Эксперт ЖКХ Чиркин рассказал о правилах проведения ремонта в квартире

Ремонт нередко становится причинной конфликтов между соседями. Управляющий ТСЖ и ЖСК Кирилл Чиркин рассказал «ФедералПресс», какие правила следует соблюдать, чтобы избежать подобных проблем.
По словам эксперта, важно соблюдать режим тишины. В разных российских субъектах могут быть установлены свои правила. Где-то проводить шумные работы можно в будни с 7 до 20 часов и в выходные с 9 до 20 часов с перерывом на тихий час. В других регионах можно шуметь с 9 до 22 часов, а в воскресенье нельзя совсем. Также в некоторых субъектах нет «часа тишины» в дневное время.
Чиркин рекомендует не планировать при ремонте запрещенных работ. Для этого перед началом ремонта стоит узнать у управляющей организации, какие работы можно проводить, а какие — нет. Как правило, нельзя самостоятельно менять батареи или переносить стояки в квартире.
Эксперт напомнил, что нельзя проводить незаконные перепланировки помещения. Так, закон полностью запрещает сносить несущие конструкции, демонтировать вентиляционные каналы или объединять комнату с кухней при наличии газовой плиты. Часть работ требует разработки проекта и предварительного согласования. Для уточнения допустимых работ следует обратиться в орган местного самоуправления или жилищную инспекцию своего региона.
Чиркин добавил, что даже при соблюдении всех требований закона ремонт может доставить соседям дискомфорт, так как людей раздражают шум и грязь. Кроме того, соседям может быть неприятно, что их не предупредили о шумных работах. В связи с этим эксперт рекомендует перед началом ремонта оповестить о работах через объявление в подъезде, указав свои контактные данные, а также пообщаться с соседями снизу, сверху и сбоку, уточнить, есть ли у них маленькие дети или пожилые. Кроме того, следует не заранее подумать о вывозе строительного мусора и уборке в подъезде.