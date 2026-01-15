Эксперт ЖКХ Чиркин рассказал о правилах проведения ремонта в квартире

Чиркин добавил, что даже при соблюдении всех требований закона ремонт может доставить соседям дискомфорт, так как людей раздражают шум и грязь. Кроме того, соседям может быть неприятно, что их не предупредили о шумных работах. В связи с этим эксперт рекомендует перед началом ремонта оповестить о работах через объявление в подъезде, указав свои контактные данные, а также пообщаться с соседями снизу, сверху и сбоку, уточнить, есть ли у них маленькие дети или пожилые. Кроме того, следует не заранее подумать о вывозе строительного мусора и уборке в подъезде.