На слабый напор воды из крана массово пожаловались жители Волгограда

Коммунальщики объяснили причину исчезновения воды.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде утром 15 января 2026 года некоторые жители не обнаружили в своих кранах воды, у кого-то она текла лишь тонкой струйкой. Сообщают об этом в основной из южной части города — слабый напор воды в Кировском, Красноармейском, Советском районах. Коммунальщики объяснили причину исчезновения важного коммунального ресурса — виновато резкое похолодание. Вода замерзла.

— Из-за сильного похолодания в городе на Волге началось активное образование шуги — скопления рыхлого льда в толще воды, которое затрудняет водозабор. Специалисты «Концессий водоснабжения» провели наладку оборудования. В ближайшее время параметры водоснабжения будет нормализованы, — объяснили в компании.

А жители Краснооктябрьского района Волгограда провели ночь без воды из-за второй по счету коммунальной аварии на участке водовода в районе улицы 39-й Гвардейской. Утром «Концессии» сообщили об устранении аварии. Вода должна вернуться всем потребителям.

