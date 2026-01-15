На слабый напор воды из крана массово пожаловались жители Волгограда

В Волгограде утром 15 января 2026 года некоторые жители не обнаружили в своих кранах воды, у кого-то она текла лишь тонкой струйкой. Сообщают об этом в основной из южной части города — слабый напор воды в Кировском, Красноармейском, Советском районах. Коммунальщики объяснили причину исчезновения важного коммунального ресурса — виновато резкое похолодание. Вода замерзла.