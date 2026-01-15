Роспотребнадзор предупредил о паразитах в северной рыбе

Об этом сообщили специалисты управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре, напомнив о риске заражения паразитарными заболеваниями.
Наиболее распространенными инфекциями в регионе остаются описторхоз и дифиллоботриоз, пишет ugra-news.ru. Первый поражает желчевыводящие пути, печень и поджелудочную железу и при отсутствии лечения может привести к серьезным осложнениям. Второй вызывается ленточным червем, который паразитирует в тонком кишечнике и способен спровоцировать анемию и нарушения пищеварения.
Чтобы снизить риск заражения, специалисты рекомендуют уделять особое внимание кулинарной обработке. Рыбу необходимо тщательно варить или жарить, а при заморозке выдерживать продукт при температуре не выше −20 градусов в течение длительного времени — только в этом случае личинки паразитов погибают.
Также важно покупать рыбу исключительно в санкционированных местах торговли, где она проходит ветеринарно-санитарный контроль. На кухне для сырой рыбы следует использовать отдельные ножи и разделочные доски, а после контакта с продуктом тщательно мыть руки и инвентарь. Соблюдение этих простых правил, подчеркивают в Роспотребнадзоре, позволяет сохранить полезные свойства северной рыбы и избежать серьезных последствий для здоровья.