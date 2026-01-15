Роспотребнадзор предупредил о паразитах в северной рыбе

Также важно покупать рыбу исключительно в санкционированных местах торговли, где она проходит ветеринарно-санитарный контроль. На кухне для сырой рыбы следует использовать отдельные ножи и разделочные доски, а после контакта с продуктом тщательно мыть руки и инвентарь. Соблюдение этих простых правил, подчеркивают в Роспотребнадзоре, позволяет сохранить полезные свойства северной рыбы и избежать серьезных последствий для здоровья.