В Новосибирской области отменяют междугородние автобусы из-за морозов

В связи с похолоданием дорожные службы региона работают в усиленном режиме. На участках региональных дорог дежурят мобильные пункты обогрева и помощи. Сообщения о проблемах принимаются круглосуточно по телефонам: 730 — для абонентов «МТС», 8−913−949−00−30 — для абонентов других операторов, 8−383−335−81−50 — диспетчерская управления.