В Новосибирской области отменяют междугородние автобусы из-за морозов

В Новосибирской области отменены рейсы междугородних автобусов из-за сильных морозов. До 18 января не будет курсировать автобус Краснозерское — Новосибирск. Вечерний рейс Чистоозерное — Новосибирск также отменён, передает газета «Кулундинская новь».
Пассажирам, уже купившим билеты, рекомендуется обращаться в кассу автовокзала. Электронные билеты можно вернуть через мобильное приложение или на сайте Новосибирского автовокзала.
По данным «Яндекс Погоды», морозная погода продлится до 21 января. Минимальная температура составит около −35 °C, местами ожидаются морозы до −40 °C и ниже.
В связи с похолоданием дорожные службы региона работают в усиленном режиме. На участках региональных дорог дежурят мобильные пункты обогрева и помощи. Сообщения о проблемах принимаются круглосуточно по телефонам: 730 — для абонентов «МТС», 8−913−949−00−30 — для абонентов других операторов, 8−383−335−81−50 — диспетчерская управления.