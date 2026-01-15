Ученый Литвинов заявил, что россияне смогут работать до 90 лет

Россияне в ближайшем будущем смогут работать до 90 лет благодаря технологиям замедления старения. Об этом заявил ученый из ВолГМУ Роман Литвинов.
По его словам, медицина и активный образ жизни позволят человеку оставаться в трезвом уме.
— Когда мы увеличиваем число лет, при которых человек сохраняет здоровье, трудоспособность, когнитивные возможности и мотивацию, мы расширяем человеческий капитал. А значит, ускоряем развитие экономики, медицины, науки и образования. Это означает, что следующая научно-технологическая революция станет биотехнологической, — цитирует ученого Telegram-канал «БиоПолитика».
До этого в России разработали прорывную технологию для усиления мозга на 20−25 процентов. Как рассказал вице-президент Российской академии наук и директор ФГБНУ «Российский центр неврологии и нейронаук» Михаил Пирадов, ученые начали стимулировать определенные участки мозга у здоровых людей.
Ученые из Университета Флориды выяснили, что мозг человека может вести себя намного старше или моложе в зависимости от жизненного опыта. Из их исследования стало известно, что образ жизни и умение справляться со стрессом могут привести к замедлению старения мозга даже у людей с хронической болью.