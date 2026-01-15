Ученый Литвинов заявил, что россияне смогут работать до 90 лет

Ученые из Университета Флориды выяснили, что мозг человека может вести себя намного старше или моложе в зависимости от жизненного опыта. Из их исследования стало известно, что образ жизни и умение справляться со стрессом могут привести к замедлению старения мозга даже у людей с хронической болью.