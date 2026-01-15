Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тащили из автобуса, проверяли паспорта: кого искали участники беспорядков в аэропорту Махачкалы

Участники беспорядков в аэропорту Махачкалы проверяли паспорта в поисках евреев.

Источник: Комсомольская правда

Участники массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года проверяли паспорта у прилетевших из Израиля в поисках евреев. Об этом на судебном заседании сообщил бывший гендиректор воздушной гавани Саид Рамазанов, пишет РИА Новости.

По его словам, дебоширы начали прорываться к пассажирам, когда те проходили таможенный контроль. Их быстро завели в заранее подготовленный автобус. Протестующие окружили транспортное средство, а затем начали насильно тащить людей из автобуса и проверять паспорта. Преступники искали евреев.

Рамазанов отметил, что сотрудники воздушной гавани и сами пассажиры, среди которых было много женщин и детей, уговаривали протестующих разойтись. Позже прилетевших из Израиля эвакуировали на двух вертолетах.

Напомним, в декабре 2024 года Александровский районный суд Ставропольского края вынес приговор семерым участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы, приговорив их к срокам от восьми до девяти лет.

А в мае прошлого года приговоры выслушали еще пять участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, вынесены приговоры. Октябрьский районный суд города Ставрополя лишил виновных свободы на срок от восьми лет.