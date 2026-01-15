Тащили из автобуса, проверяли паспорта: кого искали участники беспорядков в аэропорту Махачкалы

Участники массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года проверяли паспорта у прилетевших из Израиля в поисках евреев. Об этом на судебном заседании сообщил бывший гендиректор воздушной гавани Саид Рамазанов, пишет РИА Новости.
По его словам, дебоширы начали прорываться к пассажирам, когда те проходили таможенный контроль. Их быстро завели в заранее подготовленный автобус. Протестующие окружили транспортное средство, а затем начали насильно тащить людей из автобуса и проверять паспорта. Преступники искали евреев.
Рамазанов отметил, что сотрудники воздушной гавани и сами пассажиры, среди которых было много женщин и детей, уговаривали протестующих разойтись. Позже прилетевших из Израиля эвакуировали на двух вертолетах.
Напомним, в декабре 2024 года Александровский районный суд Ставропольского края вынес приговор семерым участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы, приговорив их к срокам от восьми до девяти лет.
А в мае прошлого года приговоры выслушали еще пять участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, вынесены приговоры. Октябрьский районный суд города Ставрополя лишил виновных свободы на срок от восьми лет.