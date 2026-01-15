Ричмонд
Юрист раскрыл, какой срок грозит Гуфу по делу о грабеже в бане

Рэперу Гуфу (Алексею Долматову) по делу о нападении в бане может грозить до десяти лет тюрьмы вместо семи, если преступление будет переквалифицировано с грабежа на разбой, заявил руководитель центра правопорядка в Москве Александр Хаминский. По его мнению, следствие ошибочно применило статью о грабеже, совершённом группой лиц с насилием, не опасным для жизни.

Источник: Life.ru

Эксперт привёл данные, согласно которым, Гуф с приятелем, действуя из личных неприязненных отношений, избили потерпевшего, отобрали у него iPhone 14 Pro и скрылись, а у жертвы позже диагностировали сотрясение мозга. Юрист отметил, что сотрясение выходит за рамки насилия «не опасного для жизни» и соответствует разбою — нападению с целью хищения, совершённому с применением насилия, опасного для здоровья.

«А такое преступление, согласно части второй статьи 162 УК РФ, наказывается лишением свободы сроком до 10 лет», — подчеркнул собеседник «Газеты.ru».

Напомним, в октябре 2024 года Гуф с друзьями арендовал баню в Московской области, но, как утверждает персонал, не внёс полную арендную плату. Впоследствии между ним и братом управляющей, который является сотрудником ППС, произошёл конфликт. Согласно версии правоохранителей, музыкант и его спутник отобрали у пострадавшего iPhone. Гуф категорически отверг обвинения в нанесении побоев и совершении кражи, однако позже публично извинился за свои действия. В декабря 2025 года уголовное дело против Гуфа и его приятеля поступило в суд.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.