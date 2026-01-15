Юрист раскрыл, какой срок грозит Гуфу по делу о грабеже в бане

Напомним, в октябре 2024 года Гуф с друзьями арендовал баню в Московской области, но, как утверждает персонал, не внёс полную арендную плату. Впоследствии между ним и братом управляющей, который является сотрудником ППС, произошёл конфликт. Согласно версии правоохранителей, музыкант и его спутник отобрали у пострадавшего iPhone. Гуф категорически отверг обвинения в нанесении побоев и совершении кражи, однако позже публично извинился за свои действия. В декабря 2025 года уголовное дело против Гуфа и его приятеля поступило в суд.