Смоленская область гостеприимно встретила туристов в период новогодних праздников

Более 30 тысяч гостей выбрали регион местом для встречи Нового года и Рождества Христова.

Источник: Комсомольская правда

Наибольший интерес у туристов вызвали объекты культурно-исторического наследия. Популярностью пользовались архитектурные памятники, музейные экспозиции, а также ярмарки ремесленников, где были представлены изделия ручной работы.

Многие туристы побывали в историко-археологическом комплексе «Гнездово» и в селе Талашкино. Также большой интерес вызвали экспозиции Художественной галереи и музея «Смоленская крепость» в областном центре. Гости города посетили уникальные экскурсии на брендированном туристическом автобусе, оснащенном аудиогидом, который ведет экскурсию на трех языках.

«В этом году средняя продолжительность пребывания туристов в Смоленской области увеличилась на 20%, выросла и загруженность отелей и гостиниц — на 10%. Многие туристы совмещали посещение Смоленска с дальнейшим путешествием в братскую Республику Беларусь», — отметил в своём Телеграм-канале губернатор Смоленской области Василий Анохин.