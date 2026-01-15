Смоленская область гостеприимно встретила туристов в период новогодних праздников

Наибольший интерес у туристов вызвали объекты культурно-исторического наследия. Популярностью пользовались архитектурные памятники, музейные экспозиции, а также ярмарки ремесленников, где были представлены изделия ручной работы.
Многие туристы побывали в историко-археологическом комплексе «Гнездово» и в селе Талашкино. Также большой интерес вызвали экспозиции Художественной галереи и музея «Смоленская крепость» в областном центре. Гости города посетили уникальные экскурсии на брендированном туристическом автобусе, оснащенном аудиогидом, который ведет экскурсию на трех языках.
«В этом году средняя продолжительность пребывания туристов в Смоленской области увеличилась на 20%, выросла и загруженность отелей и гостиниц — на 10%. Многие туристы совмещали посещение Смоленска с дальнейшим путешествием в братскую Республику Беларусь», — отметил в своём Телеграм-канале губернатор Смоленской области Василий Анохин.