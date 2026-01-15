В Омске парк 300-летия могут передать инвестору для создания глэмпинга

Парк 300-летия Омска был заложен в 2001 году. За это время рассматривались разные варианты его развития. В период, когда губернатором области был Леонид Полежаев, здесь планировали создать национально-культурный комплекс, но позже от этой идеи отказались. Также обсуждалась возможность сделать парк развлекательным. Сейчас на территории есть уличные тренажёры, тропа здоровья, мангальные зоны и несколько других объектов, однако в целом парк остаётся слабо благоустроенным.