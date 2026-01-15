В Омске парк 300-летия могут передать инвестору для создания глэмпинга

В парке 300-летия Омска, который мэрия планирует передать в концессию частному инвестору, могут разместить глэмпинг. Об этом на заседании комитета горсовета по вопросам экономического развития рассказала первый заместитель директора департамента имущественных отношений мэрии Мария Стуколова.
По её словам, территорию хотят развивать как парк тихого отдыха без аттракционов. «Планируется, что это будет парк тихого отдыха. Там не будет аттракционной деятельности. Возможно, часть будет занята глэмпингом. Парк предполагается развивать как спортивно-туристический объект», — отметила Стуколова.
Парк 300-летия Омска был заложен в 2001 году. За это время рассматривались разные варианты его развития. В период, когда губернатором области был Леонид Полежаев, здесь планировали создать национально-культурный комплекс, но позже от этой идеи отказались. Также обсуждалась возможность сделать парк развлекательным. Сейчас на территории есть уличные тренажёры, тропа здоровья, мангальные зоны и несколько других объектов, однако в целом парк остаётся слабо благоустроенным.
В мэрии сообщили, что потенциальный инвестор уже найден, и с ним планируют заключить концессионное соглашение на благоустройство, содержание и эксплуатацию всей территории парка. Название компании пока не раскрывается. Инвестору направили проект «дорожной карты» для подготовки соглашения, при этом в мэрии не исключают, что могут появиться предложения на более выгодных условиях, сообщает «РБК Омск».
Как пояснила Мария Стуколова, в среднем на заключение концессионного соглашения уходит около полутора лет. За это время ведутся переговоры, формируется финансовая модель и готовится земельный участок. В случае с парком 300-летия Омска речь идёт о площади более 55,5 га — это несколько смежных участков, которые предстоит объединить в один для размещения глэмпинга и, возможно, других объектов.
Кроме глэмпинга инвестор, по словам замдиректора департамента, сможет зарабатывать, например, на летнем кинотеатре. При этом председатель профильного комитета горсовета Алексей Провозин заявил, что коммерческое предложение, подготовленное мэрией, «невысокого качества», и предложил доработать его.
К вопросу передачи парка 300-летия Омска в концессию депутаты планируют вернуться осенью 2026 года. К этому времени, возможно, станет известно и название инвестора.