Наставник дней моих суровых: нужна ли в России реформа института классных руководителей

По его словам, такой шаг позволит усилить воспитательный потенциал школы и создать дополнительные ресурсы для предотвращения возможных кризисных ситуаций. Ну, а чтобы у наставников были время и силы на «мониторинг психологического состояния учащихся, организацию воспитательного процесса, а также более тесное взаимодействие с родителями», их нужно освободить от предметной нагрузки…. Ну что сказать? Логично. Либо синусы с косинусами или какие-нибудь присубстантивы с предикативами, либо «наша Таня громко плачет» — надо еще выяснить, почему….