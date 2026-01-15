Наставник дней моих суровых: нужна ли в России реформа института классных руководителей

По его словам, такой шаг позволит усилить воспитательный потенциал школы и создать дополнительные ресурсы для предотвращения возможных кризисных ситуаций. Ну, а чтобы у наставников были время и силы на «мониторинг психологического состояния учащихся, организацию воспитательного процесса, а также более тесное взаимодействие с родителями», их нужно освободить от предметной нагрузки…. Ну что сказать? Логично. Либо синусы с косинусами или какие-нибудь присубстантивы с предикативами, либо «наша Таня громко плачет» — надо еще выяснить, почему….
Я бы еще добавила, что освободить их нужно и от хозяйственных хлопот — денежные вопросы, если их приходится поднимать учителям, сразу подрывают доверие. Опыт школьного наставничества очень распространен на Западе. В Британских школах, например, классных руководителей нет, но есть тьюторы, персональные наставники, каждый из которых курирует небольшую группу учеников, следит за их академическими успехами, спортивными достижениями, участием во внеклассных мероприятиях.
Впрочем, наши депутаты не вполне об этом — в задачи наших наставников будет входить прежде всего своевременное разрешение конфликтов, которых, к сожалению, в наших школах хватает. Чтобы избежать разночтений, как именно их пресекать (велик же соблазн наказать виновных или начать поощрять ябед, называя это помощью учителю), Минпросвещения разработало и разослало инструкцию, в которой указано, что учеников необходимо просвещать в области правовой культуры, а конфликты разрешать посредством медиации, обеспечивая всех участников психологическим сопровождением.
И тоже логично — у рассорившихся людей, как говорят психологи, восприятие ситуации сужено до «тоннельной» оптики, так что правых и виноватых там, как правило, нет. Что же касается вещей, которые нужно однозначно пресекать, то к ним Минпросвещения относит «интриги, слухи, лицемерие». На самом деле, если эта практика не выродится в «охоту на ведьм», поддержки в школе действительно очень не хватало.
Примером могут служить случаи травли одноклассников, назначение статичных социальных ролей «двоечника-оторвы» и «золотого ребенка — примера для подражания», да даже простая разобщенность класса, когда совместный поход в театр или музей превращается в головную боль для учеников и учителей. Так что наставники, конечно, нужны, а предметники всегда найдутся.