В Омске могут расширить льготы для участников СВО

Один из них предполагает изменения в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Документ предлагает предоставить супругам участников СВО, погибших при выполнении воинского долга, право поступать в вузы на бюджетной основе по программам бакалавриата и специалитета, а также в колледжи и техникумы — в рамках отдельной квоты. В случае окончательного принятия закона эта мера поддержки будет доступна и жителям Омской области.