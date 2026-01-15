В Омске могут расширить льготы для участников СВО

В Омской области, как и по всей стране, могут появиться новые меры поддержки ветеранов СВО и их семей. Государственная Дума 13 января на пленарном заседании приняла в первом чтении сразу два законопроекта, направленных на расширение социальных гарантий.
Один из них предполагает изменения в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Документ предлагает предоставить супругам участников СВО, погибших при выполнении воинского долга, право поступать в вузы на бюджетной основе по программам бакалавриата и специалитета, а также в колледжи и техникумы — в рамках отдельной квоты. В случае окончательного принятия закона эта мера поддержки будет доступна и жителям Омской области.
Ещё один законопроект касается изменений в статью 16 федерального закона «О ветеранах». В нём предлагается расширить право на отпуск без сохранения заработной платы сроком до 35 календарных дней в году для отдельных категорий ветеранов боевых действий. В их число входят граждане, которые направлялись для обеспечения выполнения задач в ходе СВО и имеют особые заслуги, а также другие категории ветеранов.
При этом работодатель будет обязан предоставить такой отпуск по заявлению сотрудника.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее подчёркивал, что поддержка участников СВО и их близких остаётся одним из ключевых направлений работы парламента. По его словам, с 2022 года было принято 154 закона, формирующих систему социальных и правовых гарантий для военнослужащих и членов их семей.
Оба законопроекта пока приняты только в первом чтении. Окончательное решение будет принято после доработки и рассмотрения в последующих чтениях.