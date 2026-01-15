Главное управление образования сообщило о работе учебных заведений в морозы

«Если ваш ребенок обучается в младшей школе, то при температуре −32 градуса, вы имеете право не отправлять ребенка в школу. Если ребенок учиться в старших классах, то вы можете оставить его дома при температуре −35 градусов. Для первой смены нужно смотреть погоду на шесть утра, а для второй на 11. Право родителя не отправлять ребенка в школу в морозы закреплено постановлением администрации города № 217 от 20 марты 2024 года», — рассказала Марина Аксёнова.