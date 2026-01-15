Средняя зарплата в Пермском крае составила более 80 тысяч рублей

Наиболее высокие среднемесячные номинальные зарплаты в крае за январь—октябрь 2025 года статистики зафиксировали в добыче полезных ископаемых — 116,3 тысячи рублей (плюс 13% к январю—октябрю 2024 года). В деятельности в области информации и связи показатель составил 116,9 тысячи рублей (плюс 8,4%). В профессиональной, научной и технической деятельности — 97,3 тысячи рублей (плюс 11,3%). На опубликованные цифры обратили внимание в telegram-канале rbc_perm.