Средняя зарплата в Пермском крае составила более 80 тысяч рублей

В Прикамье выросла зарплата.
Среднемесячная номинальная зарплата в Пермском крае по итогам января—октября 2025 года составила 80,8 тысячи рублей. Это на 14,2% больше, чем за тот же период 2024 года. Такие данные приводит Пермьстат.
В Пермьстате рост объясняют динамикой начислений в ключевых видах деятельности региона. «В январе-октябре 2025 года среднемесячная номинальная заработная плата в Пермском крае составила 80,8 тыс. руб., увеличившись на 14,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Реальная начисленная заработная плата выросла за 10 месяцев прошлого года на 4,1% год к году», — Пермьстат.
Наиболее высокие среднемесячные номинальные зарплаты в крае за январь—октябрь 2025 года статистики зафиксировали в добыче полезных ископаемых — 116,3 тысячи рублей (плюс 13% к январю—октябрю 2024 года). В деятельности в области информации и связи показатель составил 116,9 тысячи рублей (плюс 8,4%). В профессиональной, научной и технической деятельности — 97,3 тысячи рублей (плюс 11,3%). На опубликованные цифры обратили внимание в telegram-канале rbc_perm.