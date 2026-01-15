Романа Товстика предупредили о серьёзных испытаниях в отношениях с Дибровой

Ранее Полина Диброва и Роман Товстик дали интервью Ксении Собчак, в котором признались, что волна хейта в соцсетях и СМИ не утихает до сих пор. Особенно непросто приходилось Роману, который тяжело переживал происходящее, в том числе из-за детей и бывшей супруги.