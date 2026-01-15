Романа Товстика предупредили о серьёзных испытаниях в отношениях с Дибровой

«Он мужчина достаточно ведомый, управляемый. Его рвёт обязательствами предыдущая семья, к которой он привязан. У него есть очень много эмоций, чувств, к которым добавила ещё и вина», — подчеркнула эксперт.
Она описала ситуацию, как конфликт между долгом перед прошлым и новой любовью, сулящей непростые испытания, включая необходимость выстраивать отношения с тремя сыновьями Дибровой от предыдущего брака. Специалист предупредила Товстика о риске «эмоционального, клинического выгорания» и рекомендовала обратиться к психотерапевту.
Ранее Полина Диброва и Роман Товстик дали интервью Ксении Собчак, в котором признались, что волна хейта в соцсетях и СМИ не утихает до сих пор. Особенно непросто приходилось Роману, который тяжело переживал происходящее, в том числе из-за детей и бывшей супруги.
