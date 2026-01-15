Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Романа Товстика предупредили о серьёзных испытаниях в отношениях с Дибровой

История отношений Полины Дибровой и Романа Товстика представляет собой болезненный разлад, где мужчина находится в состоянии неопределённости и не справляется с эмоциональной нагрузкой. Об этом беседе с «Радио 1» заявила психоаналитик Ирина Смолярчук.

«Он мужчина достаточно ведомый, управляемый. Его рвёт обязательствами предыдущая семья, к которой он привязан. У него есть очень много эмоций, чувств, к которым добавила ещё и вина», — подчеркнула эксперт.

Она описала ситуацию, как конфликт между долгом перед прошлым и новой любовью, сулящей непростые испытания, включая необходимость выстраивать отношения с тремя сыновьями Дибровой от предыдущего брака. Специалист предупредила Товстика о риске «эмоционального, клинического выгорания» и рекомендовала обратиться к психотерапевту.

Ранее Полина Диброва и Роман Товстик дали интервью Ксении Собчак, в котором признались, что волна хейта в соцсетях и СМИ не утихает до сих пор. Особенно непросто приходилось Роману, который тяжело переживал происходящее, в том числе из-за детей и бывшей супруги.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.