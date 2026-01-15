Дело № 1946: 80 лет назад начался «минский Нюрнберг»

Еще одним из тех, кого судили в Минске, был Эбергард Герф — давний друг гауляйтера Кубе, генерал-майор полиции. Он был одним из руководителей борьбы с партизанами на оккупированной территории БССР. Именно он отдавал приказы о расстрелах в концлагерях.