Дело № 1946: 80 лет назад начался «минский Нюрнберг»

Тогда на скамье подсудимых оказались 18 бывших немецких военных и коллаборационистов, которых судили за участие в массовых убийствах, уничтожении населенных пунктов, истязаниях и других преступлениях во время оккупации.
Суд, который прошел в Минске
Среди тех, кого судил Военный трибунал, был Иоганн-Георг Рихерт, генерал вермахта, бывший командир 286 охранной дивизии. По его приказам сжигали населенные пункты, а жителей угоняли в Германию. Он лично организовал Озаричский лагерь смерти, где было уничтожено 10 тысяч советских людей.
Именно Рихерт в списке «минского Нюрнберга» шел под первым номером.
Еще одним из тех, кого судили в Минске, был Эбергард Герф — давний друг гауляйтера Кубе, генерал-майор полиции. Он был одним из руководителей борьбы с партизанами на оккупированной территории БССР. Именно он отдавал приказы о расстрелах в концлагерях.
По решению суда 14 человек были приговорены к высшей мере наказания через повешение. Четыре человека получили большие сроки ― по 15−20 лет каторжных работ.
Материалы суда, который войдет в историю как «минский Нюрнберг», будут опубликованы через год, а стенограмма хранится в настоящее время в Национальном архиве Беларуси.