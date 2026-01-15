«День московского спорта» в «Лужниках» пройдет 25 января

25 января в «Лужниках» состоится зимний «День московского спорта», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Жители и гости столицы приглашаются в Олимпийский комплекс «Лужники», где столичный департамент спорта организует масштабное мероприятие. Фестиваль пройдет на территории у Большой спортивной арены и предложит разнообразные зимние активности для всей семьи.
В программе — спортивные соревнования, мастер-классы от известных спортсменов и выступления артистов. На фестивале будет организовано более 15 тематических площадок, где можно будет поиграть в снежковый дартс, боулинг, керлинг или принять участие в массовой тренировке по зумбе. Особое внимание будет уделено необычным адаптациям летних видов спорта, таких как волейбол, к зимним условиям.
Для тех, кто предпочитает более спокойный отдых, в рамках фестиваля будет работать зимний кинотеатр, где можно посмотреть классические фильмы. Также пройдут фан-встречи с популярными спортсменами и концерт звезд эстрады. Все мероприятия фестиваля бесплатны для посетителей.
Ранее сообщалось, что в столице продолжает успешно работать первая флагманская лыжная трасса с системой искусственного оснежения, открытая в парке 850-летия Москвы в декабре 2025 года.