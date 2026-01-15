«День московского спорта» в «Лужниках» пройдет 25 января

В программе — спортивные соревнования, мастер-классы от известных спортсменов и выступления артистов. На фестивале будет организовано более 15 тематических площадок, где можно будет поиграть в снежковый дартс, боулинг, керлинг или принять участие в массовой тренировке по зумбе. Особое внимание будет уделено необычным адаптациям летних видов спорта, таких как волейбол, к зимним условиям.