Ученый Досс после слухов о возвращении ATLAS заявил о росте его антихвоста

«Новые изображения, опубликованные сегодня астрономом Тони Скармато, показывают, что антихвост галактики 3I/ATLAS присутствует и активно развивается. Вокруг вопроса о сохранении антихвоста, направленного к Солнцу, ведется много дискуссий, и это вполне оправдано. Мы также должны помнить, что этот объект возник за пределами нашей Солнечной системы и может иметь совершенно иные внутренние свойства, чем местные кометы», — написал ученый.