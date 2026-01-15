Ученый Досс после слухов о возвращении ATLAS заявил о росте его антихвоста

Астроном из США Дрю Досс на фоне слухов о возвращении к Земле межзвездного объекта 3I/ATLAS сообщил о росте его необычного антихвоста, узнал aif.ru из канала ученого в социальной сети X*.
«Новые изображения, опубликованные сегодня астрономом Тони Скармато, показывают, что антихвост галактики 3I/ATLAS присутствует и активно развивается. Вокруг вопроса о сохранении антихвоста, направленного к Солнцу, ведется много дискуссий, и это вполне оправдано. Мы также должны помнить, что этот объект возник за пределами нашей Солнечной системы и может иметь совершенно иные внутренние свойства, чем местные кометы», — написал ученый.
Второе изображение показывает текущую геометрию и является хорошим инструментом для понимания нашей точки зрения, когда Земля 22 января пройдет прямо между 3I/ATLAS и Солнцем, добавил Досс.
По его словам, вполне вероятно, что к моменту завершения всех исследований потребуется совершенно новая классификация объектов.
Напомним, 3I/ATLAS обнаружили в начале июля 2025 года. Ученый из Гарварда Ави Леб ранее заявлял, что это — НЛО, потому что его поведение отличается от поведения обычных комет. Межзвездный объект подлетел максимально близко к Земле 19 декабря 2025 года, теперь он направляется к Юпитеру.
Ранее «Злой астронавт» заявил, что комета-НЛО вернется к Земле, однако перед этим захватит луны Марса и Юпитера.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.