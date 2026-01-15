Средняя зарплата в Челябинской области составляет 83 тысячи рублей

Реальная зарплата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в октябре 2025 года составила 104% к уровню октября 2024 года. Самые высокие доходы зафиксированы в финансовой и страховой деятельности. Уровень зарплат в них достиг 125 418 рублей. В топе также область информации и связи. Там зарплаты в среднем выросли до 114 073,9 рубля.