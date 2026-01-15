Средняя зарплата в Челябинской области составляет 83 тысячи рублей

Средняя зарплата в Челябинской области превышает 83 тысячи рублей (архивное фото).
В Челябинской области среднемесячная начисленная зарплата к концу 2025 года превысила 83 тысячи рублей. Об этом говорится в данных Челябинскстата.
«Среднемесячная начисленная заработная плата в октябре 2025 года составила 83 171,4 рубля. По сравнению с октябрем 2024 года она увеличилась на 11,6%, по сравнению с сентябрем 2025 года — на 2,7%», — говорится в данных доклада ведомства. Информация размещена на сайте Челябинскстата.
Реальная зарплата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в октябре 2025 года составила 104% к уровню октября 2024 года. Самые высокие доходы зафиксированы в финансовой и страховой деятельности. Уровень зарплат в них достиг 125 418 рублей. В топе также область информации и связи. Там зарплаты в среднем выросли до 114 073,9 рубля.