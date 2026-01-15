Бросил айти, чтобы убирать снег. Индусы приехали работать дворниками в РФ

Смуглые улыбчивые дворники привлекли внимание прессы и местных жителей. Работяги, ловко орудующие лопатами, несколько месяцев назад приехали убирать улицы Санкт-Петербурга из Индии. Как справляются с этой работой индусы и что они думают о климате и жизни в России — в материале spb.aif.ru.
Учили с нуля.
Молодые ребята вычищают тротуары почти до асфальта в Приморском районе. Никто не стоит просто так и не прохлаждается, все заняты делом. Мастер по ручной уборке Евгения Майорова рассказала, что парни из Индии очень трудолюбивые: «Я оцениваю их работу на сто процентов, они очень качественно работают. Ребята молодцы, спасибо им за их труд».
С самого раннего утра дворники прошли большой участок проспекта Испытателей: снег убран, прохожие легко и без препятствий идут по своим делам, коляски с детьми не застревают в сугробах.
«Они каждый день сталкиваются с очень большим объёмом работы. А по поводу желания качественно трудиться у них явное преимущество по сравнению с нашими ребятами или гостями из ближнего зарубежья. Свою зарплату они отрабатывают», — нахваливает дворников Майорова.
Так, конечно, было не всегда: в самом начале, когда индусы только приехали в Петербург, у них не всё получалось и было очень много вопросов, например, зачем убирать листья. Им казалось, что они никак не мешают, и эта работа абсолютна бессмысленна. Тогда старшим товарищам пришлось объяснять, почему это нужно и чем опасна мокрая листва на тротуарах. Ответ оказался на поверхности — прохожие могут поскользнуться и упасть. Учить всему пришлось практически с нуля, но индусы быстро запомнили всю важную информацию, выучили технологию уборки и сейчас показывают хороший результат.
Тем не менее, раскрывать все карты и рассказывать, сколько получают индусы за свою нелегкую работу, сотрудники коммунального предприятия «Коломяжское» отказались. Но в сети ходят слухи, что не менее ста тысяч рублей за месяц работы. Кроме того, индуских дворников обеспечивают жильем и питанием.
Гречка и любовь к русской зиме.
Дворник Мукеш Мандал, приехавший из Индии в Петербург убирать улицы Приморского района, рассказал, что на родине был айтишником, трудился разработчиком в частной компании и создавал различные системы — отслеживания заказов, утверждения расходов, проверки наличия товаров на складе, уведомлений в реальном времени. «В основном я работал в Нью-Дели. В России я уже нахожусь четыре месяца, мне здесь очень нравится. Я нашёл работу в Петербурге через консалтинговую фирму в Нью-Дели, я рассматривал разные варианты и попался этот. Я согласился поехать в Россию на один год».
Мукеш уточнил, что зарплата его полностью устраивает, но называть конкретную цифру не стал.
Даже морозная погода пришлась по вкусу индусу. «Холодно, но очень здорово и красиво!» — он поднял вверх большой палец. Но ещё больше ему понравились россияне: «Тут очень уважительные и любопытные люди. Каждый день я встречаю прохожих, которые задают мне вопросы и это очень приятно».
Сложностей с питанием дворники из Индии не испытывают. «Компания обеспечивает нас национальной кухней. Нам в общежитии готовят индийскую еду и это очень круто. Но русскую кухню я тоже немного успел попробовать. Первым блюдом в Петербурге, которое я отведал, стала гречневая каша со сливочным маслом. Она мне очень понравилось, у нас такого нет», — с восторгом рассказал Мукеш.
В Новый год и Рождество он, к сожалению, работал, поэтому праздники не отмечал. Только вышел к полуночи на улицу посмотреть, как веселятся россияне.
Он также рассказал, что после работы каждый день один час учит русский язык и уже знает несколько слов. «Привет, меня зовут Мукеш Мандал, я приехал из Индии», — четко произнёс он по-русски.