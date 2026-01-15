Бросил айти, чтобы убирать снег. Индусы приехали работать дворниками в РФ

Так, конечно, было не всегда: в самом начале, когда индусы только приехали в Петербург, у них не всё получалось и было очень много вопросов, например, зачем убирать листья. Им казалось, что они никак не мешают, и эта работа абсолютна бессмысленна. Тогда старшим товарищам пришлось объяснять, почему это нужно и чем опасна мокрая листва на тротуарах. Ответ оказался на поверхности — прохожие могут поскользнуться и упасть. Учить всему пришлось практически с нуля, но индусы быстро запомнили всю важную информацию, выучили технологию уборки и сейчас показывают хороший результат.