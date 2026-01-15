В пельменях омского производства обнаружили опасные бактерии листерии

Эта бактерия особенно опасна для детей, пожилых людей и тех, у кого ослаблен иммунитет. Коварство листерий в том, что они не погибают на холоде и могут размножаться даже в замороженном продукте. Специалисты предполагают, что заражение могло произойти из-за некачественного сырья, нарушений в процессе производства или по вины больного сотрудника.