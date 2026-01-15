В пельменях омского производства обнаружили опасные бактерии листерии

Продукция одного из омских производителей попала в поле зрения надзорных органов. В последний день 2025 года в гипермаркете Уссурийска была изъята партия пельменей, в которой лабораторно обнаружили возбудителя листериоза. Об этом сообщает Россельхознадзор Приморское межрегиональное управление.
Эта бактерия особенно опасна для детей, пожилых людей и тех, у кого ослаблен иммунитет. Коварство листерий в том, что они не погибают на холоде и могут размножаться даже в замороженном продукте. Специалисты предполагают, что заражение могло произойти из-за некачественного сырья, нарушений в процессе производства или по вины больного сотрудника.
Сейчас проверяется, на каком именно этапе произошло заражение и сколько упаковок опасных полуфабрикатов успело попасть на прилавки, в том числе и в магазины Омска. Пока идёт расследование, горожанам рекомендуют тщательнее выбирать такие продукты и обязательно хорошо проваривать или прожаривать их перед едой.