Зеленский и Кличко вступили в заочную перепалку из-за блэкаута в Киеве

В ответ на это Кличко пожаловался в соцсетях на «сплошной хейт» со стороны Зеленского и лояльных ему спикеров. Он также заявил, что его недавний призыв к жителям на время покинуть Киев, в котором его упрекнул Зеленский, был честным предупреждением о сложной ситуации, передает РИА Новости.