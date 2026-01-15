Зеленский и Кличко вступили в заочную перепалку из-за блэкаута в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский и мэр Киева Виталий Кличко вступили в заочную перепалку из-за массовых отключений электричества в столице.
Украинские СМИ сообщили, что Зеленский в своем недавнем обращении обвинил киевские власти в «значительно меньшей интенсивности работы» в сравнении с другими регионами. Глава киевского режима также призвал срочно исправлять ситуацию.
В ответ на это Кличко пожаловался в соцсетях на «сплошной хейт» со стороны Зеленского и лояльных ему спикеров. Он также заявил, что его недавний призыв к жителям на время покинуть Киев, в котором его упрекнул Зеленский, был честным предупреждением о сложной ситуации, передает РИА Новости.
По данным СМИ, крупные торговые сети стали останавливать работу супермаркетов в Киеве и Киевской области из-за серьезных проблем с электричеством. Это затронуло крупные сети, такие как «АТБ», «Аврора» и «Сильпо».
Владимир Зеленский 10 января отчитал мэра Киева Виталия Кличко за плохую подготовку города к атакам после серии воздушных ударов. Глава государства напомнил, что Киев — самый финансово обеспеченный город Украины.