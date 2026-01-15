В Красноярском крае увеличился размер маткапитала

«В 2025 году по инициативе губернатора ввели дополнительный материнский капитал в размере 100 тысяч рублей для женщин, родивших первенца в возрасте до 23 лет включительно. Мера доказала свою значимость, позволив 1550 молодым мамам получить существенную финансовую поддержку. Более 300 из них уже распорядились средствами. Всего в прошлом году было выдано 5567 сертификатов», — рассказала министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова.