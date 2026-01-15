В Красноярском крае увеличился размер маткапитала

С начала 2026 года в Красноярском крае проиндексировали размер регионального материнского капитала. Теперь сумма сертификата за первенца увеличена на 6 тысяч рублей и составляет 106 200 рублей. За рождение третьего или последующего ребенка маткапитал вырос со 185 000 до 196 470 рублей, сообщили в министерстве социальной политики края.
Средства можно направить на улучшение жилищных условий, покупку автомобиля, технических средств реабилитации, инвестировать в образование детей, а также отремонтировать электропроводку или печное отопление. Кроме того, предусмотрена ежегодная выплата в размере 12 тысяч рублей.
Неиспользованная часть маткапитала также подлежит ежегодной индексации.
«В 2025 году по инициативе губернатора ввели дополнительный материнский капитал в размере 100 тысяч рублей для женщин, родивших первенца в возрасте до 23 лет включительно. Мера доказала свою значимость, позволив 1550 молодым мамам получить существенную финансовую поддержку. Более 300 из них уже распорядились средствами. Всего в прошлом году было выдано 5567 сертификатов», — рассказала министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова.
Напомним, воспользоваться маткапиталом можно после достижения ребенком, на которого он выделен, трехлетнего возраста. Исключение составляют случаи использования средств для первоначального взноса по жилищному кредиту или займу, а также для их погашения.