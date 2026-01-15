Эксперт предупредил об опасности свежевыжатого сока

Нутрициолог Елена Желянина рассказала NEWS.ru о вреде выпитых натощак свежевыжатых соках. По её словам, это может вызвать раздражение слизистой желудка и кишечника, а также создаёт серьёзную нагрузку на печень из-за высокой концентрации фруктозы.
— Свежевыжатый сок — это концентрат сахаров. Избыточная фруктоза создает нагрузку на печень, а органические кислоты раздражают слизистые. Это делает привычку пить соки натощак небезопасной для людей с чувствительным ЖКТ, — пояснила специалист.
Желянина подчеркнула, что более полезной альтернативой является смузи, так как в нём сохраняются пищевые волокна, которые замедляют всасывание сахара. Если выбирать соки, то лучше отдавать предпочтение овощным — из сельдерея, огурца или зелени.
