ФСБ пресекла деятельность британского агента под дипломатическим прикрытием

Срочная новость.
Сотрудник британских спецслужб, действовавший под прикрытием в составе персонала посольства, лишен аккредитации на территории Российской Федерации. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности.
