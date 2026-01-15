Ричмонд
ФСБ пресекла деятельность британского агента под дипломатическим прикрытием

Сотрудник британских спецслужб, действовавший под прикрытием в составе персонала посольства, лишен аккредитации на территории Российской Федерации. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности.

